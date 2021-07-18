إسرائيل تهنئ الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. وزمالكوية: "انتوا مالكوا"

تقدمت صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالتهنئة للنادي الأهلي المصري وذلك عقب فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليضيف النادي البطولة العاشرة منها إلى خزائنه.

وكتبت الصفحة: نهنئ فريق النادي الأهلي المصري الذي تم تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ال10 وال2 على التوالي، بعد تفوقه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة اهداف مقابل صفر3-0 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وأضافت الصفحة: وبذلك التتويج، سيلعب الأهلي مباراة نهائي السوبر الأفريقي أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي الذي فاز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتفاعل عدد من المصريين والعرب مع منشور الصفحة إذ جاءت كلها تقريبا رافضة لتلك التهنئة، على سبيل المثال كتب حساب باسم حافظ ظاظا قائلا: "واحنا كاهلاوية ومصريين بنهدى الكاس لدولة فلسطين واخوانا الفلسطينيين".

وكتب حساب باسم عماد زين: "انا زملكاوي بس عايز اعرف انتو مال امكم انتو ضيعتو الفرحه على افضل فريق في افريقيا". فيما كتب حساب باسم يوسف لاشين: "ملكش دعوة ملكش دعوة".

كما علق حساب باسم يوسف علي ضيف: "وانا زمالكاويه وببارك للأهلى من كل قلبى وبقول لحضرتك انت مالك تهنى فريقنا ليه".

وكتب حساب باسم محمد عزمي: "مش عايزين تهنئه منكم جمهور الأهلى يهدى البطوله للشعب الفلسطينى".

وتمكن الأهلي مساء أمس من الظفر بالبطولة العاشرة له من بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه بثلاثية نظيفة ضد كايزر تشيفز أحرزهم محمد شريف ومحمد مجدي قفشة وعمرو السولية في المبارة التي استضافتها دولة المغرب.

وقد حقق الأهلي مجموعة من الأرقام المميزة بذلك الفوز إذ فاز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، ومن ثم سيتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، وسيلعب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي.

كما ضاعف الأهلي بذلك الفوز المسافة بينه وبين باقي منافسيه الفائزين بالأميرة السمراء، حيث وصل إلى الرقم 10 فيما أقرب ملاحقيه هما ناديي الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي بخمس بطولات، يأتي خلفهما الترجي التونسي بأربعة بطولات ثم الرجاء المغربي بثلاثة بطولات.

كما تعني البطولة مزيدا من التقدم للنادي الأهلي المصري على صعيد الأكثر تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم.