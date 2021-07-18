مصر الرقمية.. سدد مخالفات سيارتك في 13 خطوة

إذا كانت لديك سيارة وأردت معرفة المخالفات المحررة ضدها، أو استخراج شهادة براءة ذمة لإجراء أي إجراء على السيارة، فإن وزارة الداخلية أإتاحت للمواطنين القيام بهذه الإجراءات عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ولمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الخدمة، فـ«الوطن» تستعرض كل المعلومات الخاتصة بها في النقاط التالية:

1) الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2) الضغط على زر إنشاء حساب والموجود أعلي يسار الموقع.

3) يتطلب إنشاء الحساب ادخال الاسم والرقم القومي ورقم المصنع، وهو كود مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، واسم الوالدة ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني إضافة إلى تعيين كلمة سر خاصة بك.

4) بعد انشاء الحساب سيتطلب منك الموقع تسجيل الدخول بالحساب الجديد من خلال ادخال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر الذي قمت بانشائها سابقاً.

5) الدخول على قائمة الخدمات الرئيسية واختيار خدمة «مركباتي».

6) بالدخول على خدماتي ستظهر قائمة بالخدمات المتاحة ومنها خدمة سداد المخالات.

7) اختار خدمة سداد المخالفات وبعدها اضغط زر «ابدأ الخدمة».

8) ادخل رقم لوحة السيارة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص ورقمي الشاسية والماتور.

9) تيتح لك البوابة بعد عرض المخالفات إما دفع جزئي للمخالفات وعدم الحصول على شهادة براءة الذمة أو دفع جميع المخالفات والحصول على شهادة إبراء ذمة.

10) كما يتيح أيضا ًإمكانية تقديم تظلم على المخالفة.

11) في حال الرغبة في سداد المخالفات كاملة يطلب منك إدخال عنوان لإرسال شهادة براءة الذمة حيث يدخل الراغب في الخدمة اسم المحافظة وأرقام المبنى والشقة والدور واسم الشارع بالكامل.

12) بعد ذلك يتمّ تسديد قيمة المخلفات إما من خلال إدخال بيانات البطاقة الائتمانية أو من خلال شبكات التحصيل الإلكتروني مثل فوري ومصاري وأمان...وغيرها.

13) في حال شبكات التحصيل يتمّ الحصول على كود يكون متاح لعدد ساعات معينة يتمّ خلالها الذهاب إلى أقرب منفذ شركة تحصيل والدفع من خلال الكود.