«بنتلي» تحتفي بـ75 عاما على خروج «Mk VI»: أول سيارة عن خط إنتاج «كرو»

تحتفل «بنتلي موتور» بمرور 75 سنة على إنتاج السيارات في المصنع الأيقوني التابع للعلامة التجارية الفاخرة في «كرو» بإنجلترا، وتمّ اليوم عرض سيارة «Mk V» الراقية، التي تُعتبَر الأخيرة المصنوعة في ديربي قبل بداية عصر «كرو» في مايو 1946، في وقت يشهد خروج طرازات «بنتلي» للجيل الحالي عن خط الإنتاج بمستويات قياسية غير مسبوقة.

وخلال السنوات الـ75 الماضية، تمّ يدوياً تصنيع 197.086 سيارة فاخرة وهو ما يشكّل نسبة 97% من مجمل إنتاج بنتلي، فيما تمّ تصنيع 38.933 سيارة قبل طرح الطرازات الحالية مثل «Continental GT» و«Bentayga» مع بداية القرن الجديد.

وقال بيتر بوش، عضو مجلس إدارة «بنتلي» للتصنيع: «ترافق اسم كرو على مدى 75 سنة مع صناعة السيارات الفخمة، وهو ما يمثّل استعراضاً دولياً للحِرَفية الراقية والجودة العالية، وخلال تلك الفترة، أنتج زملاؤنا بعض أكثر المنتجات الأيقونية والمرغوبة في العالم، بما في ذلك سيارات للعائلات الملَكية في العديد من الدول، إضافة إلى الطرازات الفريدة المصمَّمة وفق الرغبات الخاصّة للعملاء».

وتابع «بوش»: «إلى جانب التواجد الفعلي المميّز للشركة، فإن هذا الإنجاز هو بمثابة تكريم للزملاء الذين عملوا على بناء علامتنا التجارية في كرو، وأودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر وأعرب عن التقدير الكبير لالتزامهم القوي على مدى ثلاثة أرباع قرن كامل من الزمن»

واستكمل عضو مجلس إدارة «بنتلي» للتصنيع: «من خلال استثمارنا الأخير، حولنا مصنعنا التاريخي إلى ما يمكن اعتباره حرماً عصرياً تعاونياً، وهو موقع يتميّز بحياده الكربوني مع مستويات عالية من الابتكار وذي تأثير بيئي قليل، كما إنه يحافظ على تراثنا الأفضل، بينما يتمتّع بكثير من خصائص القوّة للمستقبل، وفي العديد من مناطق المصنع، تكمّل أنظمة الإنتاج العصرية والرقمية المهارات الحِرَفية التقليدية التي يتم اعتمادها في سياراتنا منذ العام 1946».