المحافظات تستعد لعيد الأضحى برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والمجازر

أعلنت المحافظات حالة الطوارئ بعدد من القطاعات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وهيئة اسعاف القليوبية حتي السبت المقبل، نهاية إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى منع إجازات مديري المستشفيات وضرورة تواجدهم بالعمل طوال أيام العيد.

وذكرت الدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي، أن خطة المديرية تتمثل في مضاعفة أعداد الأطقم العاملة طوال 24 ساعة من الأطباء والتمريض وباقي العاملين بأقسام الطوارئ، مع زيادة عدد الاستشاريين والاخصائيين خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة .

وأشارت إلى زيادة عدد أسرّة الطوارئ عن طريق توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية في ظل وجود أطباء وتمريض مدربين على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة.

وفي كفر الشيخ، استقبل 19 مجزراً بمدن المحافظة، ونقاط الذبح بعدد من القرى، خلال يومين، 800 رأس ماشية، حيث ذُبحت بعد إجراء الكشف الظاهري عليها، كما أُجري الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتها من أي أمراض.

وأكد الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن هناك متابعة جيدة لـ19 مجزراً ونقاط الذبح، لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالي، وذلك من خلال الكشف الظاهري على الماشية، ثم الكشف الطبي على اللحوم، لافتًا إلى عدم رصد أي ماشية مصابة بالأمراض.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه في حال اكتشاف إصابة اللحوم بالأمراض أثناء الكشف عليها بعد ذبح الماشية ، يتم تعويض صاحبها.

وفي محافظة البحر الأحمر، حذرت مديرية الصحة، برئاسة الدكتور تامر مرعي، المواطنين من التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وعدم الإسراف في تناول اللحوم والحلوى في العيد، حفاظًا على الصحة العامة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بمستشفيات والوحدات الصحية والطوارئ بالمستشفيات، ومنع إجازات الأطباء، وتكثيف المرور على جميع منشآت تقديم الخدمة الطبية للتأكد من جاهزية فرق الطوارئ.

وفي السياق ذاته، رفعت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، درجة استعداداتها لعيد الأضحى بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى الدفع بفرق الانتشار السريع، واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى منع إجازات الأطباء وتوفير فصائل الدم.