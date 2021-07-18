شكري يبحث مع وزير الخارجية الصيني تعزيز التعاون (صور)
كتب:
محمد حسن عامر
02:27 م | الأحد 18 يوليو 2021
وزير الخارجية سامح شكري يستقبل نظيره الصيني وانج يي
عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الصيني وانج يّي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المباحثات تناولت تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.