8 إجراءات بالقطاعات الخدمية لمحافظة الجيزة استعدادا لإجازات عيد الأضحى

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لإجازة عيد الأضحي المبارك، باتخاذ 8 إجراءات بقطاعات النظافة والمياه والطب البيطرى لتوفير كل السلع والرقابة عليها وحفاظا على صحة المواطنين من خلال الآتي:

ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة

- فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة بإصطحاب الجزار الخاص بها.

- إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلى تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها وتزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة بها.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

- تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل، لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات، مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم فى العمل، بالإضافة إلى متابعة أعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالأعمال على أكمل وجه دون تأثر.

- تكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبيح وتخصيص حمله مركزية بسعة 20 معدة نظافة لسرعه التوجيه بالمناطق الساخنة.

غرف عمليات لمواجهة أى مشاكل تنتج عن زيادة استهلاك المياه

- تشكيل غرف طوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى لمتابعه الضغوط وتوفير الكميات اللازمة من مياه الشرب للمواطنين، بالإضافة للقيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أى مشاكل تنتج عن زيادة استهلاك المياه.

- تنفيذ حملات توعية من خلال شركة المياه والصرف الصحى لحث المواطنين على عدم إلقاء مخلفات الأضاحى داخل شبكات الصرف الصحى والاستخدام الأمثل للمياه ويتم استقبال أى شكاوى أو طوارئ بقطاع المياه من خلال الخط الساخن 125.

مقرات بيع صكوك الأضاحى

فيما حددت مديرية الأوقاف بالجيزة عددا من المقرات لبيع صكوك الأضاحى، حيث وقيمة الصك 200 جنيه، هى (ميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة- ميدان الحصري أمام مسجد الحصري - ميدان سفنكس أمام مسجد المغفرة بالعجوزة - ميدان نادي التوفيقية أحمد عرابي أمام مسجد المحروسة - ميدان الكواكبي بالمهندسين أمام مسجد الكواكبى)، وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، إضافة غلى مساجد نادي الزمالك ونادي الصيد و نادي التوفيقية، والمساجد الكبرى وجميع مساجد المحافظة.