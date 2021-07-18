موسيماني لـ«فهمي»: متابع للأهلي أينما ذهب.. والفنان: منتظرك في السينما

نشر بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، وذلك عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي جمعت بين المارد الأحمر وفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مساء أمس السبت، علي ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية نظيفة، ليحصد اللقب للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي.

وعلق موسيماني على الصورة قائلا: «هو متابع للفريق أينما ذهب»، ليرد فهمي عليه قائلا: «شكراً أخي على كل شيء، ومنتظرك في السينما» وذلك في دعوة منه لمشاهدة فيلمه الجديد «العارف» المعروض حاليا بدور العرض المصرية، ويشاركه البطولة كل من أحمد عز، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، محمد ممدوح وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.

مؤازرة أحمد فهمي للأهلي في نهائي أفريقيا

وسافر أحمد فهمي إلى المغرب، فجر الجمعة الماضية، لمؤازرة النادي الأهلي في مهمته الأفريقية، ومن المقرر أن يعود إلي القاهرة، غدا الاثنين، لمتابعة ردود الفعل إزاء فيلم «العارف» الذي يجسد فيه شخصية «راضي» المختلفة عن سابق أدواره السينمائية.

أحداث المباراة

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق اللقب الأفريقي للمرة العاشرة في تاريخه، بالفوز بثلاثية نظيفة علي فريق كايزر تشيفز، حيث أحرز الأهداف كل من محمد شريف، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة، صباح اليوم الأحد، ومن المقرر أن يحصل اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة، على أن ينتظموا في التدريبات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المؤجلة في بطولة الدوري، والتي تقام مساء يوم الخميس المقبل.