القومي للبحوث يوضح أفضل أنواع اللحوم للطهي والأكل

قال الدكتور أحمد محمد سعيد حسين، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية ورئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن لحوم عجول الجاموس والأبقار، تعتبر أفضل من الناحية الصحية؛ وذلك نظراً لسهولة طهيها وهضمها أيضا وقلة محتواها من الدهون، بالإضافة إلى لحوم الجمال والتي تعتبر من اللحوم الحمراء المرتفعة البروتين العالى القيمة الغذائية، ولكن الكبيرة منها يلزم إطالة طهيها نظراً؛ لأنها قد تحتوى على بعض الطفيليات التي يمكن أن تنتقل للإنسان والتي يمكن القضاء عليها بالطهي الجيد، مضيفاً أن لحوم الضأن هي ذات مذاق ممتاز؛ نظراً لاحتوائها على نسبة من الدهون تكسب اللحم طعماً مميزاً، ولكن يجب الحذر من تناولها بكثرة لأضرارها الصحية.

القومي للبحوث: يجب طهي اللحوم جيداً قبل الأكل والتخلص من الدهون

وأضاف رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يجب على الجميع العلم أن احتياج جسم الإنسان لا يتعدى جراما واحدا لكل كيلوجراما من وزن الإنسان، أي تقريباً 100 جرام لكل فرد، ولكن لا مانع من الإشباع النفسي بتناول كمية أكبر في هذه المناسبة، وبالنسبة لصغار السن فإن اللحم يعتبر احتياجاً وضرورة للنمو، ويمكن لهذه الفئة العمرية الإكثار منه في هذه المناسبة بشرط ألا يكون سميناً، حتى لا يسبب تلبكاً معوياً لديهم.

وأضاف أن مرضى الكلى يجب أن يقللوا من كمية البروتين التي يتناولونها، حتى لا يتم إجهاد الكلى، خاصة لمرضى الفشل الكبدي وحالات ما قبل الغيبوبة، لافتا إلى أنه يُسمح لهم فقط في حدود 50 جراماً، أما مرضى السكر والقلب فيجب عليهم تجنب لحم الضأن نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، وأيضاً مرضى ارتفاع نسبة الدهون بالدم، فيفضل تناولهم قطعة لحم صغيرة من لحم الرقبة أوالفخذ للخروف، نظراً لقلة محتوى هذه الأجزاء من الدهون.

وأكد أنه يفضل أن تكون اللحوم مشوية أو مسلوقة، مع التخلص من الدهون قبل الطهي، كما يجب التخلص من دهون الحساء (الشوربة) بتركها لتبرد في الثلاجة ثم إزالة طبقة الدهن السطحية ثم تسخينها واستخدامها كحساء أو في عمل الفتة والرقاق.