التعليم العالي: طوارئ في المستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة استعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتشمل تحديد المستشفيات الجامعية الخاصة بالإحالة داخل كل محافظة، ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى، وتنظيم الإجازات طبقًا للمقومات البشرية لكل مستشفى، لتوفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وجرى التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل المرضى، إضافة إلى وجود آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنّ الخطة شملت تأمين وتدعيم المستشفيات الجامعية (خط الإحالة الأول) بمخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، وجرى توفير الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم التابعة للمستشفيات، من خلال التنسيق مع بنك الدم القومي التابع لوزارة الصحة ومراكز الدم الإقليمية، وتوفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها للاستعانة بها عند الحاجة.

وأشار الوزير إلى تجهيز فرق التأمين الطبي من التخصصات الطبية المختلفة، والتواصل مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة المعنية، لتوزيع الفرق الطبية المتنقلة على مستشفيات الإحالة (خط ثان) لتقديم الدعم لمستشفيات المحافظة حال الاحتياج اليها، فضلا عن التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وإبلاغها بالمستشفيات الجامعية المعدة للإخلاء الطبي.

ونوه عبد الغفار، بأنّ لجنة إدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في حالة انعقاد دائم طوال فترة العيد، لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع وأداء المستشفيات، من خلال استعراض تقارير مفصلة عن أعداد المصابين والمستشفيات التي جرى تحويل الحالات عليها حال وقوع أي حوادث، وأكد أهمية ألا يذهب المواطنون إلى الأماكن المزدحمة، ويرتدون الكمامات حال الاحتياج للخروج من المنزل ومراعاة التباعد الاجتماعي.