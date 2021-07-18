«المهندسين»: إجراءات قانونية للحفاظ على نادي النقابة في سابا باشا

أكدت نقابة المهندسين أنها تتابع عن كثب مديونية نادي المهندسين سابا باشا بالإسكندرية، وأوضحت أنها مديونية تراكمية من عام 1976 لم يتخذ في شأنها من الإجراءات بما يحقق صالح النادي بل ترك الأمر لتتراكم المديونية بفوائدها، وفقا لتعبيرها.

نادي نقابة المهندسين سابا باشا

وأشارت نقابة المهندسين في بيان صادر عنها، منذ قليل أنها تعاملت في ملف نادي نقابة المهندسين سابا باشا على محور التفاوض مع المحافظة فضلا عن اتخاذ الإجراءات قانونية حيال ما تم من حجز تلك المطالبات «المغالى بها حرصاً على أموال المهندسين وصندوق المعاشات» بحسب البيان.

وقالت النقابة في بيانها: تقدر نقابة المهندسين المصرية حرص أبنائها من المهندسين على نقابتهم وغيرتهم عليها لتكون قادرة على الارتقاء بالمستوى المهنى والعلمى للمهندسين وحماية المهنة وتنظيم عملها, وكذلك تقديم كافة الخدمات المختلفة للمهندسين وأسرهم على مستوى الجمهورية ومنها النشاط الاجتماعي، وأيضا متابعة أعمال النقابات الفرعية والنوادى التابعة لها فى أدائهما للخدمات للسادة المهندسين.

إجراءات قانونية

وواصلت: ولا يخفى على أحد أن حجم التراكمات والمشكلات بصورة عامة والتي تعوق العمل كثيرة ومترهلة منذ فترات سابقة ممتدة لم يتخذ بشأنها القرارات الواجبة والصحيحة في حينه، إلا أن هذا لم يثني النقابة العامة ومجلسها الأعلى عن القيام بدوره تجاهها تحقيقاً لأهداف العمل النقابي بكافة جوانبه كهدف أصلاحي مصُرين على تحقيقه.

وأشار البيان إلى أنه في إطار دور النقابة نحو أعضائها ومتابعة أعمال النقابات الفرعية والنوادي التابعة لها، فأنه تتابع كافة الموضوعات الخاصة بنادى المهندسين سابا باشا بالإسكندرية وبالتنسيق مع مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسكندرية بداية من عام 2018 والتى تتضمن مشكلة الأرض وقرار الإزالة الصادر من محافظة الإسكندرية، واستطاعت الحفاظ على مكتسبات المهندسين في ناديهم، وأيضا نتابع عن كثب مديونية النادى لدى محافظة الإسكندرية وهى مديونية تراكمية من عام 1976 لم يتخذ في شأنها من الإجراءات بما يحقق صالح النادي بل ترك الأمر لتتراكم المديونية بفوائدها.

وعليه فقد تم التعامل على عدة محاور الأول منهم هو الإجراءات التفاوضية مع المحافظة ومراجعة أسس ومعايير التقييم وعدالتها لنادى خدمى لا يهدف إلى الربح، الثاني هو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم من حجز تلك المطالبات المغالى بها حرصاً على أموال المهندسين وصندوق المعاشات.

واختتمت النقابة بقولها: وإذ تهيب نقابة المهندسين مهندسيها الكرام الالتفاف حول نقابتهم وعدم الانقياد وراء الشائعات وصفحات التواصل المغرضة لأهداف خاصة والتأكد من المعلومات من نقابتهم التى تشرف بهم، وأخيراً تؤكد النقابة عهدها للمهندسين بأنها ستظل المدافع عن كل حق لكل مهندس على أرض مصر.