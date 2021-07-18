محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع توسعات محطة مياه أبوتيج

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مشروع توسعات محطة مياه أبوتيج المرشحة بطاقة تصميمة 43 ألف متر3/يوم بتكلفة 300 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، ويستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 150 قرية، رافقه خلال الجولة، المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسؤولي الشركة المنفذة.

وبدأ المحافظ زيارته للمحطة، بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمشروع، واستمع إلى شرح من المهندس محمد صلاح، لأهم الاعمال التي يجرى تنفيذها ومعدلات التنفيذ بالمشروع، والتي سيتم الانتهاء منها خلال 15 شهرا تنتهي في 29 يوليو 2022، والتقى المحافظ العاملين بالمشروع وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لإنهاء الأعمال، وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأشاد المحافظ، خلال الجولة، بالمشروعات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإحلال وتجديد محطات الصرف، لاستيعاب التوسعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنًا تقديمه كل سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة، مؤكدًا أهمية مراعاة جودة الأعمال، وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل مواقع العمل، حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المُضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز، هي «ساحل سليم، أبوتيج، أبنوب، صدفا، الفتح»، وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها ستشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.