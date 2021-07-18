«أوقاف أسيوط» تستعد لصلاة عيد الأضحى بـ10 إجراءات احترازية

أكد الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسته، وعضوية وكيل المديرية وقيادات الدعوة ورؤساء الأقسام الدعوية، وأعضاء المكتب الفني بالمديرية، وذلك لمتابعة استعدادات المديرية لصلاة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر وكيل الوزارة تعليماته بإنشاء غرفة عمليات فرعية بكل إدارة فرعية من اليوم وحتى انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وناشد المواطنين بالالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وأوضح «قبيصي» أن ضوابط صلاة عيد الأضحى التى حددتها الوزارة تتمثل فيما يلي:

- صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

- عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

- ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي.

- مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه.

- فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

- لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.

- لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق مثل صلاة الجمعة.

- عدم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

- عدم السماح باصطحاب الأطفال، أو أي أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق.