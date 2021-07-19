محافظ المنيا يتابع حالة المعديات النهرية والتأكد من سلامتها
كتب:
اسلام فهمي
01:58 ص | الإثنين 19 يوليو 2021
معديات نيلية
تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، في المنيا، حالة المعديات النهرية بقرية تل بني عمران، للتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات ومتابعة الإيرادات.
وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بمتابعة كل المعديات سواء العامة أو الخاصة، للتأكد من صلاحيتها وأدوات الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، نظرًا للاستخدام المكثف وزيادة عدد الرحلات في أيام عيد الأضحى المبارك.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة بالمرور على المعديات للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى، وتم المرور على معديات ومرسى بني حسن.
وواصلت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال مكافحة ناقلات الأمراض باستخدام الرشاشات الظهرية والكهربائية ومواتير الرش، بالمرور على المجازر، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في 15 يوليو الجاري، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم حتى 25 يوليو، بهدف القضاء على ناقلات الأمراض والحشرات باستخدام مبيدات حشرية مخصصة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة راندا خيري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، أنه يتم تنفيذ الأعمال من خلال فرق مدربة على أعمال المكافحة، بالإضافة لمتابعة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.