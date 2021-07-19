محافظ المنيا يتابع حالة المعديات النهرية والتأكد من سلامتها

تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، في المنيا، حالة المعديات النهرية بقرية تل بني عمران، للتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات ومتابعة الإيرادات.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بمتابعة كل المعديات سواء العامة أو الخاصة، للتأكد من صلاحيتها وأدوات الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، نظرًا للاستخدام المكثف وزيادة عدد الرحلات في أيام عيد الأضحى المبارك.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة بالمرور على المعديات للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى، وتم المرور على معديات ومرسى بني حسن.

وواصلت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال مكافحة ناقلات الأمراض باستخدام الرشاشات الظهرية والكهربائية ومواتير الرش، بالمرور على المجازر، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في 15 يوليو الجاري، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم حتى 25 يوليو، بهدف القضاء على ناقلات الأمراض والحشرات باستخدام مبيدات حشرية مخصصة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة راندا خيري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، أنه يتم تنفيذ الأعمال من خلال فرق مدربة على أعمال المكافحة، بالإضافة لمتابعة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.