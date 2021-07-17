حملة لمكافحة الحشرات والبعوض في المنيا

بدأت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تنفيذ خطة تطهير؛ للحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض للحفاظ على صحة المواطنين.

وقالت الدكتورة رندا محمد خيري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن فرق ناقلات الأمراض، والطوارئ بأقسام مكافحة ناقلات الأمراض على مستوى المحافظة، تُنفذ خطة المكافحة المتكاملة السنوية لعيد الأضحى المبارك، التي بدأت يوم 15 يوليو، وتنتهي 25 من الشهر الجاري.

وأوضحت «خيري»، أن الحملة تستخدم الرشاشات الظهرية والكهربائية ومواتير الرش وأجهزته الضباب ومبيدات القوارض لرش مجازر المحافظة وتنفيذ أعمال المكافحة المتكاملة داخل المدن؛ للحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض للحفاظ على صحة المواطنين.

المواطنون يشتكون في انتشار الحشرات والبعوض

واشتكى عدد من المواطنين في القرى والمدن من انتشار الحشرات الطائرة والبعوض خلال أشهر الصيف، مطالبين بشن حملات تطهير.

في سياق آخر، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فرق مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تم المرور على 84 منشأة غذائية.

تحرير 35 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة

وأسفرت الحملات عن تحرير 35 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

وأوضح الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 300 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 25 كيلو كلاوي مجمدة منتهية الصلاحية، وتم سحب 80 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.