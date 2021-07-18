اللاعب «شريف الإنجليزي» يبدأ فترة العلاج الطبيعي بعد بتر ساقه

بدأ شريف محمد، الشهير بـ«شريف الإنجليزي» لاعب ملوي والمنيا والألومنيوم، فترة العلاج الطبيعي، عقب إجراء عملية جراحية له تم خلالها بتر ساقه لإصابته بسرطان في الركبة.

وزار مساء أمس السبت، الفنان عصام عيسى المعروف بـ«عصام السقا»، شريف الإنجليزي، بمستشفى قصر العيني، حيث ما زال يتلقى العلاج.

وأعرب محمد الإنجليزي، والد شريف الإنجليزي، عن خالص شكره وتقديره لما قام به الفنان المصري عصام السقا، مؤكداً أن تلك الزيارة تعد بمثابة رفع الروح المعنوية لنجله شريف الإنجليزي.

وقرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطى تعيين محمد فتحي توني، الشهير بـ شريف الإنجليزي لاعب ملوي والمنيا والألومنيوم والشهير بشريف الإنجليزي بالعلاقات العامة بالنادي وتكليف وائل حبيب المدير الرياضي بمتابعة تنفيذ القرار.

جاء ذلك القرار عقب إعلان شريف الإنجليزي خضوعه لعملية جراحية بتر في قدمه اليمنى إثر تعرضه لورم في الركبة.

«أنت في القلب».. هاشتاج لمؤازرة اللاعب شريف محمد بعد بتر قدمه

وتعاطف رواد السوشيال ميديا مع اللاعب شريف محمد الإنجليزي، لاعب ملوى، الذي أصبح حديث الوسط الرياضي عامة ولاعبي الكرة خاصة، بعد أن كشف عن معاناته من السرطان.

وخلال رحلته مع المرض، الذى يعاني منه منذ أشهر، ويخضع حاليا للعلاج، ابتعد «الإنجليزي» عن المستطيل الأخضر ولم يكن ذلك فحسب فقد تم إجراء عملية جراحية لاستئصال القدم اليمنى.

ونشر رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، العديد من صور شريف محمد الإنجليزي مصحوبة بهاشتاجات #الانجليزي_يقدر .. #سلامات_علي_الانجليزي #إحنا_معاك_يا_شريف ، #ساعدوا_شريف_الانجليزي. #انت_في_القلب_يا_انجليزي.

وفقد «شريف» بتلك العملية التي أجراها مصدر دخله الوحيد كلاعب كرة قدم، فالمناشدات لم تكون لمؤازرة بسبب الحالة المرضية فحسب ولكن بدأت المناشدات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ولاعبي فريقي الأهلي والزمالك لتوفير فرصة عمل له، لتكون بديلة له ولأسرته بعد بتر قدمه.

وشريف محمد الإنجليزي من عائلة رياضية، وهو الابن الأكبر لنجم من نجوم صعيد مصر، محمد الإنجليزي، ناشئ في صفوف ملوى، ثم لعب للعديد من أندية الصعيد منها: سكرأبوقرقاص، الوليدية، أبوتيج، ملوي، ناصر ملوي، وشارك مع فريقه هذا الموسم في سباق الصعود بين فريقي ملوي.