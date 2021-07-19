جامعة سوهاج تحتفل باليوبيل الذهبي لدخول التعليم الجامعي المحافظة

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان اليوبيل الذهبي الذي تنظمه جامعة سوهاج، اليوم الأحد، احتفالًا بمرور 50 عامًا على بدء التعليم الجامعي بالمحافظة، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

واستقبل الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق، الدكتور محمد سيد إبراهيم رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط السابق والاستشاري الهندسي للجامعة، الدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، ونواب جامعة سوهاج الدكتور صفا محمود السيد لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى عبدالخالق لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، الدكتور حسان النعماني لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

18 كلية ومعهد لتغطية كل التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل

وقال الدكتور أحمد عزيز، إنه بفضل اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة التعليم العالي، والتوسع فى إنشاء جامعات جديدة، وشهدت الجامعة تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بمقريها القديم والجديد، حتى وصل عدد الكليات بها إلى 18 كلية ومعهد، لتغطية كل التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، الأمر الذي أضاف للجامعة تميزًا وانتشارًا من خلال إتاحة فرص تعليمية متعددة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وفي بداية الجولة، توجه الدكتور أحمد عزيز بصحبة الضيوف إلى المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، لافتتاح مبناها المقيم على مساحة 26000 متر مربع وبتكلفة مليار و178 مليون جنيه، كما توجه إلى مقر الجامعة الجديد لافتتاح مركز الاختبارات الإلكترونية الذي أطلق عليه اسم الدكتور الراحل محمود أبو العز، تقديرًا لمجهوداته السابقة بالمركز، وبلغت تكلفته 10 ملايين جنيه، وتم وضع حجر الأساس لمبنى الجامعة الأهلية بمقر الجامعة الجديد، التي ستقام على مساحة 60 فدانا، وستضم 6 كليات و39 برنامج تعليمي، وتبلغ تكلفتها 2 مليار جنيه.

وأجرى الدكتور أحمد عزيز والوفد المرافق له، جولة شاملة بأتوبيسات الجامعة داخل الحرم الجديد، لتفقد مباني الكليات المختلفة والمنشآت الجديدة بالجامعة، وتشمل كلية الحقوق بمساحة 5000 متر مربع، وبتكلفة 107 ملايين جنيه، ومبنى كلية العلوم «1»، بمساحة 3000 متر مربع، وتكلفة 41 مليون جنيه، ومبنى العلوم «٢» بمساحة 3000 متر مربع بتكلفة 34 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد مبنى كلية طب الأسنان، والذي تم بناؤه على مساحة 3200 متر مربع بتكلفة 194.5 مليون جنيه، ومبنى كلية رياض الأطفال بمساحة 3500 متر مربع بتكلفة 87.5 مليون جنيه.

وضمت الجولة تفقد مبنى كلية التربية الرياضية على مساحة 5000 متر مربع، بتكلفة 111.6 مليون جنيه، ومبنى الإدارة المركزية بمساحة 8500 متر مربع، وبتكلفة تبلغ 96 مليون جنيه، ومجمع الفصول ومساحته 4000 متر مربع، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومبنى مجمع المدرجات «ج» بمساحة 4000 متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو 178 مليون جنيه، ومبنى الإسكان الطلابي «ب»، وتم بناؤه على مساحة 1600 متر مربع وتكلفة نحو 48.3 مليون جنيه.

معرض صور فوتوغرافية يوثق تاريخ جامعة سوهاج

وعلى هامش الفعاليات، افتتح رئيس الجامعة، المعرض الفني لليوبيل الذهبي لكليات الجامعة، وضم المعرض العديد من الأعمال الفنية، بدءًا بمعرض كلية التربية النوعية والذي وثق تاريخ إنشاء الجامعة من خلال معرض صور فوتوغرافية متسلسة، بالإضافة إلى منتجات من الخزف والأشغال اليدوية، اللوحات الزيتية، الأركت.

وضم معرض كلية التربية منتجات منزلية تم تصنيعها من إعادة التدوير، ثم معرض كلية التمريض وضم لوحات فنية وأشغال يدوية، الكؤوس، الدروع، المانيكانات، الأجهزة الطبية، ومعرض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وضم منتجات من التلي والجلد الطبيعي والتطريز ومنسوجات أخميم، ومعرض كلية رياض الأطفال وضم مستلزمات حجرة الطفل والألعاب من سن 3 إلى 6 سنوات، إلى جانب معرض كلية العلوم وضم الهيكل التنظيمي للكلية وإحصائيات الأبحاث العلمية والمعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية.

وضم معرض كلية الطب البيطري أعمال القوافل الطبية خلال العام الحالي وعددها 20 قافلة، ومعرض كلية الزراعة وضم منتجات الكلية من الخضروات والفواكهة الطازجة والجبن واللحوم والحمام والبيض والسمان، ومعرض كلية التربية الرياضية وشمل المشاركات القمية للكلية داخل وخارج المحافظة، الدروع والكؤوس والمشاركات من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي للجامعات، وأخيرًا معرض كلية الهندسة وضم مشروعات التخرج للطلاب.