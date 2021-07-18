محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية واللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، مع توافر أرصدة المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بكميات كافية، فضلًا عن التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحدائق والمتنزهات، خلال إجازة عيد الأضحى والتشديد على استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاهزية مستشفيات الصحة والجامعية لاستقبال أي حالات طارئة خلال فترة العيد وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارات الصحة والزراعة والطب البيطري والتموين والكهرباء والإسعاف، ومسؤولى مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المراكز والأحياء ومديري قطاعات الخدمات والمشروعات الخدمية والمرافق.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة، وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات المركزية بالمراكز والأحياء، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها، مع التشديد على تكثيف الحملات المرورية على الميادين العامة والشوارع ومنع التزاحم والتجمعات ومنع الاختناقات المرورية، لافتًا إلى التنسيق مع التموين والصحة والطب البيطرى، للمتابعة المستمرة للمجازر وذبح الأضاحي تحت إشراف بيطري، وفتح جميع المجازر بالمجان طوال أيام العيد، والتأكد من نظافة المجازر على مستوى المحافظة قبل وبعد ذبح الأضاحي، مع تكثيف الرقابة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة بالقرى والنجوع، لافتًا إلى جهود المحافظة في التشديد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ومنع كل التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وفتح منافذ مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع كل الجهات بالمحافظة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات التطهير المستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، لتشمل المنشآت الحكومية وغير الحكومية والعامة وكل المرافق، فضلًا عن استمرار حملات إزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بصفة يومية، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية بالتنسيق مع مسؤولي الزراعة والري، وتشكيل لجان رصد لجميع المخالفات بقرى ومراكز المحافظة.

وجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف بشن حملات موسعة لتنظيف المساجد وتعقيمها من الداخل والخارج استعدادًا لعيد الأضحى، والانتهاء من تجهيز 4200 مسجد لصلاة العيد، ومنع الصلاة بالساحات المكشوفة، وفقا لتوجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمن يخالف تلك التعليمات، والتأكيد على الأئمة بالالتزام بمدة الخطبة ولن يسمح بالصلاة في أي مسجد غير التي تم اختيارها بمعرفة المديرية، والتي تم تحديد إمام لكل منها لتأدية الصلاة وإلقاء خطبة العيد، مع التشديد على مراعاة الضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستمرار غلق دورات المياه وعدم السماح بالصلاة في الخلاء والأماكن المكشوفة وعدم السماح لأي مواطن من الدخول للمسجد بدون ارتداء الكمامة الواقية.