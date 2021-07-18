إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تُقلهم على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بمركز أبوقرقاص، جنوب المحافظة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه جاء بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأنه أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى العام بواسطة سيارات الإسعاف.

جرت إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

ولقي أمس السبت شخصان مصرعهما وأصيب 21 آخرون، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوى.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوفاة شخصين وإصابة 21 آخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة عند مدخل مدينة ملوى بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع السكر.

تم نقل المصابين إلي المستشفي وتبين أن الإصابات تنوعت ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات وارتجاج بالجمجمة وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفى المنيا الجامعى نظراً لخطورة حالتهم.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

جدير بالذكر أن المنيا شهدت الجمعة الماضية إصابة 41 شخصا في ثلاثة حوادث متفرقة بالمحافظة، حيث أصيب 16 شخصا نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على طريق الجيش.