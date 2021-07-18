حلا شيحة تدعو لـ ياسمين عبدالعزيز.. «اختارت لها صورة بالحجاب»

حرصت الفنانة حلا شيحة على الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، جراء الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، حيث تُعالج في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة حاليًا، وذلك في ظل تطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

ونشرت حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لـ ياسمين عبد العزيز من أمام الكعبة، مُعلقة عليها بدعاء قائلة: «اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما ولا ألمًا إنك أنت الشافي سبحانك يا رب العالمين».

وتابعت: «معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها.. ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها.. ربنا يشفيها ويعافيها.. بحبها أوي أوي أوي.. ويارب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل.. يارب يارب يارب.. بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر».

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

ويتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية، مساء أمس السبت، وتدهور حالتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حسبما قال زوجها الفنان أحمد العوضي.

وكشف الفنان وائل عبد العزيز تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين.. حالتها خطرة».

وتواردت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، تُفيد بأنّ الأخيرة دخلت في غيبوبة بعد خضوعها لجراحة خاطئة، ومن المُقرر إجراء عملية جراحية جديدة، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إنقاذ الموقف