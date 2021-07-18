خالد الصاوي لـ ياسمين عبد العزيز: «انتي محبة للحياة.. ربنا يشفيكي»

وجه الفنان خالد الصاوي رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تتواجد حاليًا بأحد المستشفيات بعد إجرائها عملية صعبة وحجزها بغرفة العناية المركزة خلال الساعات الماضية، متمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

خالد الصاوي يطلب من الجمهور الدعاء لياسمين عبد العزيز

ونشر الفنان خالد الصاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورته بصحبة ياسمين عبد العزيز من كواليس تصوير مسلسل «اللي مالوش كبير» معلقًا بقوله: أختي الجميلة ياسمين عبد العزيز، شفاكي الله وعافاكي، انتي قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائمًا، في هذه الأيام الكرام أسأل الله العلي القدير أن يتم شفاءه عليكي، لتعودي لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضي وبيتك وأبنائك ومحبينك في أفضل حال.

وطالب خالد الصاوي، جمهوره ومتابعيه، بضرورة الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بقوله: أتوجه لجمهوري وجمهور ياسمين وأحمد العوضي بطلب الدعاء لها بالشفاء العاجل.

أحمد العوضي يكشف عن أزمة صحية تمر بها ياسمين عبد العزيز

وكان الفنان أحمد العوضي، قد كشف عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بأزمة صحية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا: يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.

وتابع: أنا ضعيف جدًا من غيرك، إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله، عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه.

واستطرد قائلًا: أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف جدًا لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.

واختتم العوضي رسالته لزوجته ياسمين عبدالعزيز قائلًا: قومي عشان أنا بحبك، بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته، أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا، أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي، أنا بحبك.

وطالب الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه بضرورة الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، بقوله: ادعولها تقوم بالسلامة زي ما إنتو دايمًا بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هى دلوقتي محتاجة دعواتكم.