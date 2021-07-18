القوى العاملة ترد على تحديد موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، حقيقة ما تردد عن وجود موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021، المقرر الثلاثاء، ووجود مواقع خاصة للتسجيل عليها للحصول على المنحة.

القوى العاملة تكشف حقيقة تحديد موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

وقال مصدر في القوى العاملة لـ«الوطن» إنه لا يوجد صرف لأي دفعات أخرى من منح العمالة غير المنتظمة، حيث جرى الانتهاء من صرف المنح بنهاية مارس 2021، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بعدم استقاء أي معلومات إلا من الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكذلك الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.

وصرفت الحكومة بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة على مرحلتين، بداية من يونيو 2020، و حتى مارس 2021، حيث تم تقسيم عملية الصرف على 6 دفعات، بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل، جرى تقسيمها على 6 شرائح.

وبلغ عدد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، مليون و700 ألف عامل غير منتظم، تكلفت قيمتها مليار جنيه، وجرى الصرف عبر ATM خصصت لعملية صرف المنحة، أما بالنسبة للذين لا يملكون كارت الصرف، صرفوا من منافذ البريد وفروع بنك التنمية الزراعي بالقاهرة والمحافظات.

من اليوم وحتى الخميس.. بدء إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاع الخاص

وفي سياق آخر، بدأت من اليوم للعاملين بالقطاع الخاص إجازة وعطلة عيد الأضحى المبارك 2021 بالإضافة لعطلة ثورة 23 يوليو، والتي تستمر حتى 22 يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.