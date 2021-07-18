أسعار اللحوم الحية ومواعيد المجازر والمنافذ التابعة لـ«الزراعة»

قال المهندس أحمد فتحي، مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة، إنّ الوزارة تضخ منذ نحو شهر، لحوم حية وطازجة بكميات كبيرة تكفي المواطنين يوميا، في منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة، وذلك خلال عيد الأضحى المبارك، وهناك إقبال كبير من المواطنين، نظرا لثقة المواطنين بالمنتجات التي تضخها الوزارة وأسعارها.

إقبال كبير من المواطنين على منتجات الوزارة

وأضاف «فتحي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أنّ الوزارة تغطي كل المحافظات، وذلك عبر السيارات المتنقلة.

كيلو الكندوز والكبدة بـ105 جنيهات والضاني 110 جنيهات

وأشار مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة، إلى أن الأسعار تشمل 105 جنيهات لكيلو اللحوم الكندوز الطازج والكبدة، و110 جنيهات للضاني، و85 جنيه اللحوم السودانية، مؤكدا أن الأسعار موحدة، سواء في المنافذ الثابتة أو المتحركة، أما بالنسبة للحوم الحية، فيبلغ سعر كيلو الكندوز 55 جنيها، والضاني بـ60 جنيها، وهذا متاح في قطاع الإنتاج التابع للوزارة للحجز والاستلام.

مواعيد فتح المجازر من 8 صباحا لـ 8 مساء

وأكد مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة، أن ذبح الأضاحي في المجازر التابعة لوزارة الزراعة سيكون مجانا، وستكون مفتوحة من الساعة 8 صباحا، وحتى 8 مساء، وذلك حفاظا على البيئة، كما أن السيارات المتنقلة تبدأ عملها من 8 صباحا لـ8 مساء، بالتنسيق مع المسؤولين بالمحافظة ورؤساء الأحياء.