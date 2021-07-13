وزارة الزراعة تحذر المزارعين من شراء شتلات أو بذور مجهولة المصدر

حذرت وزارة الزراعة، أصحاب مشاتل الخضر من زراعة أي أصناف مجهولة المصدر وغير مسجلة بالوزارة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية كما أكدت على المزارعين ضرورة الحصول على فاتورة شراء للبذرة أو الشتلة حماية لحقوقهم.

وواصل قطاع الإرشاد الزراعي، ممثلا في الإدارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل الزراعية والإرشاد الزراعي، حملات المرور والتوعية للمزارعين في الحقول بالمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه.

وتلقى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تقريرين من المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بالحملات المرورية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي في محافظات الشرقية، والدقهلية، وأسيوط، والغربية، والمنيا، والإسكندرية؛ لتقديم الدعم الفني لمزارعي هذه المحافظات.

ونظمت لجان الإدارة المركزية للبساتين، حملات مرورية في محافظات الشرقية، والدقهلية، وأسيوط، والغربية، والمنيا، حيث تم تنفيذ زيارة ميدانية لمزارع النخيل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، وتم استعراض بعض النواحي الإيجابية والسلبية الموجودة ببعض المزارع وأهم الحلول والتطبيقات الفنية اللازمة لها وإمكانية إرساء قواعد ممارسات زراعية جيدة بهذه المزارع للحصول على منتج زراعي جيد عالي القيمة التسويقية، كما تفقدت اللجنة مزارع المانجو بالصالحية الجديدة، وأوصت اللجنة بالمكافحة المتكاملة واستخدام الأسمدة والمبيدات العضوية ذات البعد البيئي في إطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

وتفقدت اللجنة العلمية زراعات الموز في محافظات الدقهلية، وأسيوط، والمنيا، والغربية والمنزرعة بنظم الري بالتنقيط، حيث تم فحص الموز لمرض تورد القمة، وتلاحظ انخفاض لنسبة الإصابة بمرض التورد، كما أوصت اللجنة بالاهتمام بعمليات الخدمة الزراعية المختلفة التي من شأنها تجعل الحديقة خالية تماما من أي أمراض فطرية أو إصابات حشرية وعليه زيادة في الإنتاجية.

كما تتبعت اللجنة نظام الري المتبع في الحديقة، وتم التأكيد على أهمية الري بالتنقيط ومدى الاستفادة منه من حيث توفير الأيدي العاملة والأسمدة بمختلف أنواعها وتوفير كمية المياه المستخدمة وكذا زيادة الإنتاجية.

وتفقدت اللجنة زراعات الصوب لإنتاج الشتلات والخضر الحقل المكشوف والفاكهة، بمركز زفتى بمحافظة الغربية، كما تم توعية المزارعين باستخدام التقنيات الحديثة ونشر الوعى بأهمية الزراعة بالتقنيات المتقدمة مستخدمين أساليب جديدة في الرى والتسميد، كذلك تم متابعة مشاتل الخضر بمركزي السنبلاوين وشربين بمحافظة الدقهلية.

في سياق متصل نفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، حملة مرورية بزمام العامرية في محافظة الإسكندرية، لتفقد الزراعات بها، والتواصل مع المزارعين، وتقديم سبل الدعم الفني لهم، كما نفذت يوم حقل ترشيد استهلاك المياه في محصول الذرة الشامية، بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.