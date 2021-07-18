تسكين الأسرة «1000» من نادي الصيد في وحدات بشائر الخير

أعلن مشروع التطوير الحضاري لمنطقة بشاير الخير، تسليم الأسرة رقم 1000 من أهالي عزبة نادي الصيد لوحدتها السكنية في مشروع بشاير الخير 3، بعد أن أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وصوله إلى اتفاق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، على أن تكون الوحدات السكنية التي سيحصل عليها أهالي عزبة نادي الصيد، ثلاث غرف و«ريسيبشن»، أيًا كان عدد أفراد الأسرة.

القرعة العلنية الخامسة لأهالي نادي الصيد في بشاير الخير

وفقًا لمشروع التطوير الحضاري بمنطقة بشاير الخير، فإن سكان العقارات من رقم 109 إلى 132، حضروا إلى المنطقة، بعدما أنهوا أوراقهم خلال الأيام الماضية، وتمت عملية القرعة العلنية لتسليم وحداتهم السكنية الجديدة، خلال القرعة العلنية الخامسة ليرتفع عدد الأسر التي تم تسليمهم وحداتهم إلى 1000 أسرة من مجموع 6044 أسرة سيتم نقلهم تباعًا.

قيمة إيجار شقق أهالي عزبة نادي الصيد في بشاير الخير.. 300 جنيه للوحدة

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الوحدات السكنية التي تم تسليمها يبلغ إيجارها 250 جنيهًا فقط، إضافة إلى 50 جنيهًا صيانة، موضحًا: «يعني أعلى شقة هيكون إيجارها 300 جنيه».

ماذا تحتوي شقق أهالي عزبة نادي الصيد في بشاير الخير؟

وعن محتويات الشقة الخاصة بأهالي عزبة نادي الصيد في بشاير الخير 3، أوضح المحافظ أنها ستحتوي على: «ثلاجة، وغسالة، وتليفزيون، وسخان وبوتاجاز، وعدادات الكهرباء والماء والغاز، وجواب إلى شركة الاتصالات من أجل تركيب تليفون أرضي لتوصيل الإنترنت».

قرعة تسليم شقق أهالي عزبة نادي الصيد في بشاير الخير

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن قرعة تسليم الوحدات السكنية لأهالي عزبة نادي الصيد، سيحضرها كل شخص مسؤول عن أسرته بنفسه، مستكملًا: «كل واحد هيختار شقته بنفسه، وخلال الشهرين المقبلين سيتم تسليم وحدات سكنية لـ1000 أسرة».

إعفاء أهالي عزبة نادي الصيد من الإيجار بعد البحث الاجتماعي

وأكد أنه إذا كانت الأسرة غير قادرة على دفع هذه النفقات، فإن الدولة ستدفع لهم الإيجار نيابة عنهم، بعد عمل بحث اجتماعي».

وتابع محافظ الإسكندرية: بأن أي شخص لديه أرض فضاء في منطقة عزبة نادي الصيد، وتكون مسجلة، سيحصل على ثمنها من الدولة بالسعر الحالي».