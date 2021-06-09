بالتفصيل.. تسليم أهالي عزبة نادي الصيد 112 شقة في «بشاير الخير 3»

سلم محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، اليوم الأربعاء، 112 وحدة سكنية بمشروع «بشاير الخير 3»، إلى أسر منطقة نادي الصيد، وذلك عقب إجراء القرعة العلنية الأولى، من إجمالي 6044 أسرة سيتم نقلهم تباعاً، على أن يتم تسليم 1000 وحدة سكنية خلال شهرين.

«الوطن» ترصد تفاصيل الوحدات السكنية التي تم إبرام عقودها القانونية وتسليمها لأهالي عزبة نادي الصيد، حيث تضم 3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجاناً، وذلك في إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية وتقديم كافة الخدمات لهم.

تفاصيل شقق أهالي عزبة نادي الصيد في بشاير الخير

وعن محتويات الشقة الخاصة بأهالي عزبة نادي الصيد في «بشاير الخير 3»، أوضح المحافظ أنها مجهزة بثلاجة وغسالة وتلفزيون وسخان وبوتاجاز، وعدادات الكهرباء والمياه والغاز، وجواب إلى شركة الاتصالات، من أجل تركيب تليفون أرضي لتوصيل الإنترنت.

قيمة إيجار شقق أهالي عزبة نادي الصيد في بشاير الخير

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها سيكون إيجارها 250 جنيهاً فقط، إضافة إلى 50 جنيهاً صيانة، وتابع موضحاً: «يعني أعلى شقة هيكون إيجارها 300 جنيه».

إعفاء أهالي عزبة نادي الصيد من الإيجار بعد البحث الاجتماعي

وأكد أنه إذا كانت الأسرة غير قادرة على دفع هذه النفقات، فإن الدولة سوف تدفع لهم حتى الـ300 جنيه نيابة عنهم، بعد عمل بحث اجتماعي، وأضاف محافظ الإسكندرية، في هذا الصدد: «أي شخص لديه أرض فضاء في منطقة عزبة نادي الصيد، وهي مسجلة، سوف يحصل على ثمنها من الدولة بالسعر الحالي».