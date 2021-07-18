استشاري حالات حرجة: طبيب يتوقع 200 ألف إصابة بـ كورونا يوميا بإنجلترا

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة ببريطانيا، إنه من المتوقع أن يتم غدا إنهاء الإغلاق في المملكة المتحدة بشكل كامل وحدثت تجمعات كبيرة في ملاعب كرة القدم وسط توقعات بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهذا ما حدث بالفعل الأسابيع الماضية.

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أن السلالة المتحورة دلتا مسيطرة على حالات الكورونا الجديدة في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 90% لأن لديها قدرة كبيرة على الانتشار، مؤكدا أن الحالات الحرجة لم تكن كثيرة وتمثل ضغطا على النظام الصحي كما كان في الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وأوضح استشاري طب الحالات الحرجة ببريطانيا، أن الحكومة البريطانية ذكرت اليوم الأحد أن كل البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة بنسبة تصل إلى 87%، لافتا إلى أن اللقاح يقلل الحالات الحرجة ونسبة الوفيات ودخول المستشفيات ولكن لا يمنع الإصابة بالفيروس فقد أصيب وزير الصحة البريطاني بكورونا على الرغم من حصول على الجرعتين، وكان قبلها بيومين يجلس مع رئيس وزراء بريطانيا ووزير المالية وقررا تطبيق عزل مستقل خوفا من نشر لحين بيان إصابتهم أو عدم إصابتهم بالفيروس.

وأكد استشاري طب الحالات الحرجة ببريطانيا، أن الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا في بريطانيا قد تؤدي إلى زيادة أعداد الحالات الحرجة وهو الأمر الذي يخشاه الأطباء، لافتا إلى أن أحد الأطباء الذين صمموا خطة الإغلاق الأول توقع أن تصل إصابات كورونا إلى 200 ألف يوميا وهذا ما سيؤدي إلى زيادة أعداد الحالات الحرجة وهو الأمر الذي سيمثل ضغطا على القطاع الصحي في بريطانيا.