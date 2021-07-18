«صحة سوهاج»: عودة فتح استقبال المستشفى العام بعد انحسار كورونا

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن عودة العمل باستقبال مستشفى سوهاج العام أمام جميع المرضى بعد انخفاض أعداد مصابي كورونا بالمحافظة، جاء ذلك في بيان أصدرته مديرية الصحة بالمحافظة.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور عمرو العرشي، وكيل مديرية الصحة على الانتهاء من أعمال التعقيم والاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى وتوافر جميع أدوية الطوارئ الأساسية وانتظام الأطقم الطبية.

جدير بالذكر أن مستشفى سوهاج العام، على وشك افتتاح قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى بعد تجديده وزيادة القدرة الاستيعابية للقسم إلى 54 سريرا وغرفة عمليات خاص به، وغرفتي إقامة داخلي.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة كريمة حامد، خالص التهاني لجميع العاملين بالقطاع الصحي بسوهاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك كامل احترامها وتقديرها لهم للمجهودات والتضحيات التي يبذلونها تجاه أهالينا من المرضى والمصابين.

ويُعد مستشفى سوهاج العام، واحدا من أهم مستشفيات سوهاج ويخدم عددا كبيرا من المرضى بالمحافظة.