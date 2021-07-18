زلزال العراق اليوم.. شعر به سكان محافظة البصرة إثر هزة أرضية بإيران

ضرب زلزال العراق، اليوم الأحد، بلغت قوته 5.6 درجات، بمقياس ريختر، وشعر بها المواطنون في محافظة البصرة العراقية، ووقع الزلزال إثر هزة أرضية في مدينة بوشهر الإيرانية، كما شعر بالزلزال الذي ضرب إيران بعض السكان في عدة مناطق بدولة الكويت، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية عن وقوع أضرار أو إصابات إثر الزلزال.

وعن تفاصيل زلزال العراق اليوم، أوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، حدوث هزة أرضية فجراً، في مدينة بوشهر الإيرانية على بعد 250 متراً عن الحدود العراقية في محافظة البصرة.

وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيان لها، أن قوة الهزة بلغت 5.6 درجات، بمقايس ريختر، موضحة أنه جرى الشعور بها من قبل المواطنين في محافظة البصرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأهابت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إثر زلزال العراق اليوم بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية.

وفي السياق، أوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الزلزال الذي ضرب إيران اليوم بلغت شدته 5.7 درجات على مقياس ريختر، منوهة بأنه ضرب المناطق المحيطة بمدينة خشت في محافظة فارس، «جنوبي البلاد».

وأوضحت مؤسسة الجيوفيزياء الوطنية الإيرانية، أن هذا الحادث وقع عند الساعة الرابعة و91 دقيقة من عصر اليوم الأحد، وفي عمق 11 كلم عن سطح الأرض، فيما لم يرد حتى الآن تقارير حول الأضرار الناجمة عن هذا الحادث.

وأوضح مركز المراقبة والتنسيق بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية، عن إيفاد 4 فرق إنقاذ وإغاثة الى مناطق الزلزال الذي حدث اليوم في محافظة فارس جنوب البلاد.

في سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الطوارئ في محافظة فارس «رحيم أزادي» لمراسل «إرنا»، إنه عقب وقوع الحادث الشديد نوعا في ضواحي منطقة خشت بمدينة كازرون شرقي المحافظ، فقد توجهت فرق التقييم والإنقاذ والإغاثة إلى موقع الحدث من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ولفت أزادي، إلى أنه لم ترد لحد الآن أي تقارير بشأن الخسائر المحتملة نتيجة حادث الزلزال.

وتأثر بزلزال إيران أيضا عدد من سكان بعض المناطق بدولة الكويت، وأوضحت صحيفة الراى الكويتية، أن سكان مناطق «السالمية وحولي والفروانية والعارضية» شعروا بزلزال إيران.