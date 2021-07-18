الصحة: نتوقع وصول «دلتا بلس» مصر.. ومستعدون له ببروتوكول علاجي

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، خلو مصر من أي تحورات لفيروس كورونا في مصر، وعدم وصول متحور «دلتا بلس» في مصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك دراسات جينية تتم على مصابي فيروس كورونا، في مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة حدوث أي تحورات الفيروس، وأثبتت هذه الدراسات أن مصر خالية من أي تحورات.

نتوقع دخول متحور دلتا بلس مصر

وتابع المصدر «دلتا بلس» متحور كل العالم، متوقع أن يدخل فيه ويصيب جمهوره، لافتا إلى أن مصر مستعدة لأي تحوررات للفيروس ببروتوكول علاجي من أفضل بروتوكولات العلاج الخاص بكورونا على مستوى العالم، وهناك إجراءات احترازية وضعتها وزارة الصحة والسكان، على المواني والمطارات، لتشديد الرقابة على المسافرين القادمين من الدول التي تشهد تحورات خطيرة للفيروس.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، أعداد فيروس كورونا في مصر، ووفقا لتقارير وزارة الصحة والسكان الرسمية، فإن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، يشهد انخفاض ملحوظ في أعداد اصابات فيروس كورونا، وكذلك الوفيات الناتجة عنه على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس خلال الفترة القادمة خاصة مع دخول العيد الاضحي والرغبة في الحفاظ علي استقرار المنحني الوبائي.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم اكبر عدد من المواطنين تحسبا لأي موجة مرتقبة.