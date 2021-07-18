الصحة: 9 حالات من مرضى الضمور حصلوا على العلاج بشكل رسمي

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة العليا للضمور العضلي، المعنية بدراسة حالات مرضى الضمور العضلي، وفقا للمبادرة التى أطلقت مطلع يوليو الجاري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقشت 26 ملف طبي لحالات الأطفال من مرضى الضمور العضلي.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة وفقا لما تقدم إليها من تقارير طبية عبر 24 مركز لاستقبال الحالات المصابة على مستوى محافظات الجمهورية، ناظرت 26 ملف طبي لحالات لأطفال أقل عمرًا من 24 شهرًا، ووافقت بشكل رسمي على علاج 9 حالات، بدأت العلاج وعملية الحقن، والباقي يعاد عرضهم علي اللجنة بعد عطلة عيد الأضحي المبارك 2021، لتحديد موعد بدء علاجهم.

وأوضح المصدر، أن العلاج الجيني الذي تعاقدت عليه الوزارة مع الشركة المُصنعة السويسرية الذي طورته، يحصل عليه الطفل المريض مرة واحدة في حياته، وعليه فالاكتشاف المبكر يساعد مع العلاج الجيني على التخلص من أثار الضمور، ونناشد المواطنين بسرعة التسجيل عبر الخط الساخن 106، إذا لم يستطيعوا الذهاب مباشرة إلى عيادات استقبال مرضى الضمور.

الصحة: عيادات علاج الضمور جاهزة لإجراء الفحوصات الإكلينيكية

وفي بيان صحفي سابق، قالت وزارة الصحة، إن العيادات تستقبل الأطفال أقل من عامين، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

وكشفت الوزارة، عن تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن مبادرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر.

وفي وقت سابق أيضًا، قالت الدكتورة مي حسين، عضو اللجنة العليا للضمور العضلي إن تلقي العلاج بعد وقت طويل من الإصابة بالمرض يسبب تأثير سلبي على التطور الحركي للطفل.