الأوقاف: المساجد تتهيأ لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف، أن المساجد، تستعد لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، وانتشرت حملات موسعة لتطهير وتعقيم المساجد.

وأكدت أنه في إطار حرص وزارة الأوقاف، على تهيئة المساجد لصلاة عيد الأضحى المبارك، واصلت مديرية أوقاف القليوبية، حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها اليوم الأحد 18/ 7 / 2021، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المديرية، أن نظافة وطهارة المساجد منهج إسلامي، وسلوك حضاري، وعمل صالح يزين صاحبه ، لذلك فإن طهارة المساجد ونظافتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يمنَّ الله عز وجل علينا برفع البلاء، داعيا الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

ونظمت مديرية أوقاف القاهرة، حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها، اليوم الأحد 18/ 7/ 2021، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة أوقاف القاهرة، أن وعي الإنسان بضرورة نظافة المساجد وتعقيمها دليل على حبه لدينه، وحماية للمجتمع من الأمراض ومن انتشار الوباء، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها.

بدوره، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كان أعلن تشكيل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، مؤكّدًا أنَّه عمل على حسن انتظام العمل الدعوي ومتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد على مستوى الجمهورية.

وقرر وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

1- هشام عبد العزيز علي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رئيسًا.

2- الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة نائبًا للرئيس.

3- خالد صلاح الدين حسونة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوًا.

4- عبدالله حسن عبد القوي مساعد الوزير للشئون الإدارية عضوًا.

5- رمضان عفيفي عفيفي مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة عضوًا.

6- الشيخ خالد أبو القاسم عطية معاون رئيس قطاع الشئون الدينية عضوًا.