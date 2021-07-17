عاجل.. تنبيه هام بشأن الإجراءات الوقائية بالمساجد قبل صلاة عيد الأضحى

أصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، تنبيه هام بشأن الاجراءات الوقائية بالمساجد، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، الذي سيتم الاحتفال به في مصر والعالم الإسلامي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو 2021.

الاجراءات الوقائية بالمساجد

ونشرت وزارة الأوقاف مقطع فيديو للوزير يتحدث فيه عن الإجراءات الوقائية بالمساجد، قبل صلاة عيد الأضحى قال خلاله الدكتور محمد مختار جمعة: "في ضوء الامانة التي نتحملها اتجاه وطننا وديننا والحفاظ على بيوت الله عز وجل وتحقيق مصالح الشرع الحنيف معا وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة الشرعية المعتبرة والمصلحة الوطنية المعتبرة والمصلحة الطبية المعتبرة فاننا نؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية واهمية التباعد الاجتماعي والتطبيق لكل تعليمات وتوجيهات الوزارة فيما يتصل بتنظيم العمل في المساجد والحفاظ على الاجراءات الوقائية فيها".

وأضاف وزير الأوقاف: "وإذا كنا نقول للناس إذا كنا نحب بيوت الله عز وجل فلنحافظ على بقائها مفتوحة بالالتزام بالتعليمات فان هذا واجبنا الذي نتفانى في تنفيذه عقيدة ووطنية معا مع تاكيدنا على الجميع باهمية الحفاظ على انفسنا واحبائنا وعلى وطننا وعلى المجتمع كله بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية داخل المسجد أو خارج المسحد، والالتزام ثقافة ونمط حياة لنا جميعا للحفاظ على انفسنا وعلى مجتمعنا وعلى وطنيا وهذا مقصد شرعي ووطني وانساني يتسق مع مفاهيم صحيح الدين".

واختتم وزير الأوقاف تنبيهه الذي نشره الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف على شبكة الأنترنت قبل صلاة عيد الأضحى: "ندعو ان يعجل الله برفع الوباء عن البلاد والعباد ويحفظ مصر".

خطبة عيد الأضحى

وكانت وزارة الأوقاف نشرت نص خطبة عيد الأضحى المبارك 1442 هجريا، والتي حملت عنوان: "الفداء والتضحية"، وطالبت جميع الائمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق مراعاة للظروف الراهنة، وتفهما لما تقتضيه طبيعة المرحلة الحالية.