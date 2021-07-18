قبل «سفرية العيد».. خبير يوضح أهم الإرشادات قبل قيادة السيارة

مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، يسافر الكثيرون عبر الطرق السريعة إلى المصايف والمتنزهات للاستمتاع بإجازة العيد، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات وقائية ومنتظمة من حين لآخر في صيانة السيارة.

يستعرض المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، أهم الإرشادات الوقائية التي يجب علي قائدي السيارات اتخاذها أثناء عملية السفر، والتي من أهمها:

- فحص السوائل والزيوت، وتغيير اللازم منها طبقا لجداول الصيانة

- إجراء صيانة دورية للسيارة كل 10 آلاف كيلومتر، حسبما تقرره الشركة الأم.

- تغيير الفرامل كل 60 ألف كيلو، أو سنتين، وذلك حسب جداول الصيانة المعتمدة.

-عمل صيانة دورية لزيت الفرامل وتغييره، حيث إنه سائل شره الامتصاص لبخار المياه، طبقا لتعليمات الصيانة حسب الكيلو متر أو الوقت.

- يجب فحص وتغيير سير الكتينة «الماكينة» مع البلية الثابتة والمتحركة، يتم تغييرهم طبقا لتعليمات الشركة.

-بالإضافة إلى فحص «طلمبة المياه» بالسيارة، وأيضا فحص «سير الكاتينة» وتغييرها حسب العمر الافتراضي لها.

- فحص تيل الفرامل الأمامي والخلفي، ومراجعة «الطنابير» الأمامية والخلفية.

-يجب مراجعة عدم وجود أي تسريب من زيوت الفرامل من خلال فحص دائرة المواسير بالكامل.

- يجب مراجعة وفحص عمل المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة وتغيير التالف منها قبل عملية السفر.

- التأكد من عمل مساحات الزجاج، لوجود الأتربة والعواصف الترابية أثناء السفر.

- على مالك السيارة عند تغيير الإطارات بأخرى جديدة عمل ترصيص، وضبط زوايا للسيارة.

- متابعة دورية وفحص ضغط الهواء داخل الإطارات، منعا لحوادث انقلاب السيارات على الطرق السريعة.

- يجب التأكد من جلوس الأطفال بشكل سليم في المقاعد المخصصة لهم، والالتزام بجلوسهم بالمقعد الخلفي وربطهم بأحزمة الأمان.

- استخدم حزام الأمان للسائق، وعدم استخدام الموبايل، والحظر أثناء القيادة.

-التأكد من سلامة البطارية.

-التأكد من عمل الوسائد الهوائية بشكل سليم، من خلال فحص المصابيح الخاصة بها في التابلوه.