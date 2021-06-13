خبير يفسر الأرقام الموجودة على عبوات زيت محرك السيارات: احذر الحرارة

يمثل المحرك القلب النابض للسيارة، وأحد الأجزاء الرئيسية الهامة في تكوينها، ويتسبب الإهمال وعدم إجراء الصيانات الدورية لأجزائه، في العديد من المشكلات والتي على أثرها تنجم الحوادث، وفي هذا الصدد قال المهندس محمد الحناوي خبير السيارات، أنَّ زيت المحرك والمياه هما روح السيارة، مشيرًا إلى أنَّ أخطر ما يمكن أن يتعرض له محرك السيارة هو ارتفاع درجة الحرارة، لافتًا إلى أنَّ السيارات الحديثة لا تحتاج تزويد مياه بشكل دوري كما كان يحدث مع السيارات القديمة.

وأكّد «الحناوي»، خلال حديثه لـ«الوطن» أن نقص مياه التبريد قد تتسبب في خسائر جسمية بالسيارة قد تصل تكلفتها إلى آلاف الجنيهات، وأوضح الفرق بين الزيوت التخليقية والنصف تخليقية والطبيعية، المستخدمة في محرك السيارة، كما تختلف أنواع «زيت المحرك» حيث باختلافنوع السيارة، وذلك حسب السرعة والوزن والضغط على المحرك، وتتلخص في الثلاث أنواع السابق ذكرها.

- الزيوت الطبيعية المعدنية، تلك الزيوت التي يتمّ الحصول عليها من الطبيعية (مصدره النفط الخام).

- الزيوت التخليقية الصناعية، تلك الزيوت التي تتميز بكونها تحتوي نسبة من زيت معدني طبيعي كأساس لها، ويتمّ تصميمها معدني كأساس لها، وجرى تصميمها كيميائياً وإضافة بعض المواد للزيت المعدني لتحسين خصائصه.

- الزيوت شبه التخليقية، تلك الزيوت التي تتكون داخل المعامل الكميائية، وتكون خليطاً من الزيوت المعدنية بما نسبته 70%، والزيوت الصناعية بما نسبته 30%.

وبالنسبة للأرقام الموجودة علي عبوة الزيت، فمثلا دائما ما يتواجد مثل هذا الرمز (5W-30) أو (10W-40) مع اختلاف الأرقام، حيث يرمز حرف الـW إلى فصل الشتاء، في حين يدل الرقم المتواجد في ناحية اليسار على أدنى درجة حرارة يمكن للزيت أن يعمل عندها ومن دون أن يتجمد، أما الرقم المتواجد في ناحية اليمين فيشير إلى درجة الحرارة المرتفعة التي يستطيع الزيت أن يتحملها ومن دون أن يفقد لزوجته المطلوبة، وتمثل هذه الرموز والأرقام إلى نتيجة التجارب التي أجراها معهد SAE على الزيت الموجود في العلبة.

ونوه خبير السيارات إلى إنَّه خلال العام 2005 تمّ تصنيع محركات السيارات حول العالم من الألومنيوم بدلًا من الحديد؛ وذلك لما يتميز به من خفة الوزن والقدرة والكفاءة الأعلى من المحركات التي تمّ تصنيعها من الحديد سابقًا، كما يتميز محرك الألومونيوم بمناعته ضد الصدأ، وسرعة عملية تبريده، كما تصل حرارة التشغيل الخاصة به بشكل أسرع من محركات الحديد.