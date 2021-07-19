 تشكيل غرف عمليات بإدارات كفر الشيخ استعدادا لعيد الأضحى

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات المتعددة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، في بيان له، على استمرار تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على المجازر، والأسواق، والمخابز، وتوفير اسطوانات البوتاجاز، واللحوم، والسلع الغذائية بالمنافذ، والرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة، لبيع اللحوم الحمراء بالتنسيق مع القوات المسلحة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة ،و تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

توفير الخدمات المتعددة للمواطنين

وأكد محافظ كفرالشيخ، على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف؛ لاستقبال أي حالات مرضية، والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد، وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف مع وقف الإجازات بالنسبة لمفتشي التموين والأطباء والممرضين خلال أيام العيد.

خطة شاملة للحملات الانضمامية بكفر الشيخ

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه جاري تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على محلات الجزارة، والأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق، موجها المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية من مستلزمات العيد؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

تشغيل غرف عمليات رئيسية وفرعية للتواصل مع المواطنين

وأوضح المحافظ، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين.

رفع الاستعداد بالحماية المدنية في كفر الشيخ

كما وجّه محافظ كفرالشيخ، مدير الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية؛ لمواجهة أي طوارئ تحدث أثناء العيد، كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتواجد نوبتجية بالمركز الرئيسي بالشركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً، وتواجد نوبتجية كيميائي وفني بالمركز الرئيسي وأخرى لكل محطة على مدار الـ 24 ساعة، وتواجد مشرف فني وطاقم صيانة لكل محطة وسيارة طوارئ ومهمات ومعدات، وأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، رئيس الشركة القابضة للكهرباء بالعمل بنظام الورديات لجميع العاملين بالهندسات على مدار الـ 24 ساعة مع وجود وردية من الإدارة العليا بقطاعات الشركة، وتجهيز المخازن بإدارات الشركة بكافة المهمات المطلوبة وتجهيز كافة الهندسات بالسيارات ووسائل الاتصال اللاسلكية، وتجهيز وحدات الطوارئ (الديزل) ومحولات متنقلة على مقطورات بالمناطق الهامة وخاصة المرافق والمستشفيات.