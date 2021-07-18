كفر الشيخ.. المجازر ونقاط الذبح تستعد لاستقبال الأضاحي مجانا

تستعد مجازر كفر الشيخ ونقاط الذبح المنتشرة على مستوى المحافظة لاستقبال الأهالي لذبح الأضاحي مجانا، خلال عيد الأضحى المبارك 2021، تحت إشراف الأطباء البيطريين المتواجدين بكل الإدارات البيطرية وبإشراف من مديرية الطب البيطري، حيث يجري الكشف على الأضاحي قبل ذبحها للتأكد من خلوها من أي أمراض.

كفر الشيخ.. فتح 19 مجزرا لذبح الأضاحي

وقال الدكتور أيمن عبداللاه مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه جرى فتح 19 مجزرا ونقطة ذبح بالمحافظة لذبح الأضاحي بعد الكشف عليها للتاكد من خلوها من أي مرض يحول دون ذبحها، بهدف الحفاظ على المواطنين، حيث يذهب المواطن لأقرب مجزر، ويقوم الأطباء البيطريون بالكشف الظاهري على الأضحية للتأكد من خلوها من أي أمراض.

كفر الشيخ.. عنابر للأضاحي بالمجازر

وفي كفر الشيخ وداخل مجازرها جرى تخصيص عنابر يدوية لوضع الأضاحي، فهناك عنابر مخصصة للأبقار وأخرى للجاموس والضأن، وهناك عنابر لبعض الحالات العارضة أو الطارئة وذلك بعد توفير عمالة كافية لذبح لحوم الأضاحي طوال اليوم، فضلا عن رفع حالة الطوارئ بالمجازر وفقا لوكيل وزارة الطب البيطري لـ« الوطن»، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز كل أدوات الذبح فضلا عن تجهيز لوادر بالمجازر لسرعة التخلص من فضلات الذبح.

كفر الشيخ.. حملات نظافة بالمجازر

ووفقا لوكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، فإن هناك حملات نظافة مكثفة داخل المجازر، مع الالتزام بذبح الأضاحي للجمعيات الأهلية المختلفة وفقا لتعليمات محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، حيث سيجري ذبح الأضاحي مجانا للمواطنين بعد التاكد من خلوها من أي أمراض.

كفر الشيخ.. شروط ذبح الضحية بالمجازر

وفي كفر الشيخ، جرى وضع عدة شروط لذبح الأضاحي داخل المجازر، حيث يجري الكشف الظاهري على الأضحية وفحص جلدها وسنها وقياس درجة الحرارة، وإذا جرى اكتشاف أي أمراض أو كانت درجة حرارة الحيوان مرتفعة، يجري الانتظار لمدة 24 ساعة، ثم الفحص مرة أخرى، وبعد الذبح يجري الكشف على الغدد الليمفاوية للحيوان للتأكد من خلوه من أي أمراض، وتسليم الذبيحة للمواطن.

كفر الشيخ.. منع إجازات البيطريين خلال أيام العيد

وجرى منع إجازات الأطباء البيطريين في كفر الشيخ، بدءًا من اليوم الأحد وحتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، من أجل الإشراف على ذبح الأضاحي للأهالي، كما جرى تكثيف عدد العمال المتواجدين بنقاط الذبح والمجازر لسرعة الذبح.