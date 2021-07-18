قبل ميعاده.. شروط وضوابط سحب الراتب مقدما في عدد من البنوك

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، من مختلف الطبقات لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، وتأتي على رأسها خدمة صرف الرواتب مقدمًا في عدد من البنوك، والتي تمكن العميل من سحب راتبه قبل ميعاده، وفق عدد من الشروط والمعايير.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لخدمة سحب الراتب مقدمًا من بنك مصر، البنك التجاري الدولي، المصرف المتحد، وفقًا لسياسات البنوك المعلنة، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

تفاصيل خدمة سحب الراتب مقدما من بنك مصر

يقدّم بنك مصر خدمة صرف الراتب مقدمًا، وتصل أعلى قيمة تسهيل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20 ألف جنيه، وحد أدنى 500 جنيه، ويمكن سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال ذات الشهر، وسعر العائد يصل لـ1%، والمصاريف الإدارية 50 جنيه سنويًا، على أن يجري سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات، ويجب أن يكون الحد الأدنى للمرتب 1000 جنيه للقطاع العام و1500 جنيه للقطاع الخاص.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، في إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر، ومفردات مرتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر، وطلب الحصول على التسهيل، وصورة بطاقة رقم قومي سارية.

تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدمًا من المصرف المتحد

الخدمة متاحة للعملاء الذين يتم تحويل رواتبهم شهريًا على المصرف.

الحصول على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 50% من قيمة الراتب الشهري مقدمًا.

الحد الأقصى للتسهيلات 50 ألف جنيه.

التيسير على عملاء البنك تلبية لاحتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم المفاجأة.

يتم سداد المبلغ تلقائيًا عند تحويل الراتب الشهري المعتاد للعميل.

سعر عائد تنافسي 2%.

التعامل مباشرة مع الرصيد 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الخدمات الإلكترونية (الموبايل البنكي – الإنترنت البنكي – المحفظة الرقمية).

إمكانية سحب الرصيد مباشرة عبر 225 ماكينة صراف آلي منتشرة بجميع أنحاء مصر أو من أي فرع من فروع المصرف.

تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدمًا من بنك cib

يقدم بنك CIB خدمة صرف الراتب مقدمًا لتجاوز حالات الطوارئ المفاجئة، وسداد الفواتير قبل موعد استحقاقها، بالإضافة إلى الاستعداد لأي ظرف غير متوقع، بالحصول على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري بنظام السحب على المكشوف وضمان المرتب، والتفاصيل كالتالي:

- يحصل العميل على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه.

- يستطيع العميل سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

- لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

- سعر عائد تنافسي يتراوح بين 18.5% حتى 23% ويحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

- يمكن سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعا و440 ماكينة إيداع نقدي.