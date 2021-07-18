«البيئة» تكرّم بطل التجديف في النيل من أسوان إلى دمياط

«فؤاد»: يروّج لمبادرة «اتحضَّر للأخضر» لرفع الوعى البيئى وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على النيل

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بطل مصر فى التجديف المهندس حاتم قنديل، عقب قيامه برحلة تجديف من أسوان لدمياط عبر نهر النيل خلال يونيو الماضى، تحت رعاية وزارة البيئة فى إطار المبادرة الرئاسية «اتحضَّر للأخضر» بهدف الترويج لرفع الوعى البيئى، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل.

وهنأت وزيرة البيئة البطل «قنديل» على نجاحه فى رحلته متمنية له التوفيق خلال رحلاته القادمة، ووجَّه البطل حاتم قنديل الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على دعمها ومساندتها له فى تذليل العقبات أثناء رحلته وجهودها فى حماية نهر النيل من التلوث وحملات التوعية التى تقوم بها الوزارة من أجل الحفاظ عليه وتنظيفه.

وتم الاتفاق على توفير الحماية ومرافقة البطل المصرى وفريق عمله وتأمينه خلال الرحلة القادمة التى ستبدأ خلال الشهر القادم بفرع رشيد، وستكون تحت رعاية وزارة البيئة ومبادرة «اتحضَّر الأخضر»، وسيتم خلال الرحلة العمل على إبراز جهود الحكومة المصرية والتطورات التى تمت فى كل محافظة يمر بها، بالتنسيق مع الفروع الإقليمية للوزارة والجهات المعنية. واقترحت وزيرة البيئة توصيل رسائل بيئية للأطفال فى كل محافظة يتم التوقف بها، وتنفيذ أنشطة بيئية عن أهمية نهر النيل وضرورة الحفاظ عليه من التلوث.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص الوزارة على دمج جميع فئات المجتمع فى العمل البيئى وفتح قنوات تواصل معه، مؤكدة أهمية دور الشباب فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحرص الوزارة على دعم الشباب لخلق جيل جديد من حماة البيئة ليصبحوا سفراء للبيئة فى كل ربوع مصر.