التفاصيل الكاملة لـ دويتو أنغام ووائل كفوري الجديدة «برضه بتوحشني»

تقدم النجمة أنغام لأول مرة فى مسيرتها الفنية، دويتو غنائي مع مطرب لبناني، وهذه المرة مع الفنان الكبير وائل كفوري، فى أغنية ستحمل عنوان «برضه بتوحشني».

أنغام وكفوري باللهجة المصرية فى برضه بتوحشني

الأغنية من المقرر أن تطلق خلال أيام باللهجة المصرية، وتمت من خلال مستشار هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ، ومن إنتاج شركة روزام، وسيجري إطلاقها عبر قنوات روتانا للصوتيات المرئيات.

الأغنية من إنتاج شركة روزام

كان وائل كفوري، طرح أغنية «البنت القوية» من إنتاجه، وتنفيذ شركة «AndBeyond»، ومن توزيع شركة «Digital Sound»، والأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين المطرب ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعى له بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين المطرب وأقاربه وأصدقائه.

أغنية «البنت القوية» كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

يذكر أن وائل كفوري طرح قبل فترة أغنية «كلنا مننجر» وهي تتر مسلسل «داون تاون»، من كلمات علي المولى وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وهي ثمرة تعاون مشترك بين المنتج اللبناني صبحي سنان وشركة كرافت ميديا للمنتج حمدي بدر.