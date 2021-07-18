«برضه بتوحشني».. دويتو غنائي يجمع أنغام بـ وائل كفوري

بدأت الحملة الترويجية للأغنية المنتظرة، بين النجمة أنغام والفنان اللبناني الكبير وائل كفوري، الذى سيحمل عنوان «برضه بتوحشني»، والمقرر طرحها بعد أيام قليلة.

دويتو أنغام وكفوري بالتعاون مع هيئة الترفية

علمت «الوطن»، أن الأغنية الجديدة تمت من خلال مستشار هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ، وتم الاتفاق عليها في دولة السعودية منذ عدة أسابيع.

والأغنية من إنتاج شركة روزام، وسيجري إطلاقها عبر قنوات روتانا للصوتيات المرئيات.

الأغنية من إنتاج شركة روزام

وائل كفوري كان طرح أغنية «البنت القوية» من إنتاج وائل كفورى، وتنفيذ شركة «AndBeyond»، ومن توزيع شركة «Digital Sound»، والأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين المطرب ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعى له بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين المطرب وأقاربه وأصدقائه.

أغنية «البنت القوية» كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

يذكر أن وائل كفوري طرح قبل فترة أغنية «كلنا مننجر» وهي تتر مسلسل «داون تاون»، من كلمات علي المولى وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وهي ثمرة تعاون مشترك بين المنتج اللبناني صبحي سنان وشركة كرافت ميديا للمنتج حمدي بدر.