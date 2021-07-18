«التضامن»: ضخ 25 سيارة جديدة للإسعاف الاجتماعي وإنقاذ المشردين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إنه لا يليق بأي مواطن مصري، أن يكون الشارع هو المأوى له، سواء آكان طفلا أو كبيرا، وذلك لأن مثل تلك الحالات، تهدد أنفسها بالمقام الأول، عندما تتخذ من أسفل الكباري مكانا لها، كما تسيئ لشكل مصر خارجيا، «أحنا أولي بولادنا».

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية «DMC»، ليس كل من اتخذ من الشارع مأوى له، سليم بدنيا أو صحيا أو عقليا، حيث أن هناك عددا من هؤلاء الأشخاص، مرضى أو يعانون أمراض عقلية، ومرضى نفسيين، «عايزين ننشر فكرة أن المرض النفسي ليس عيب، وفيه منهم معندهمش ذاكرة تساعدهم أو بيعانوا من الفصام».

وأوضحت أن الوزارة لديها 17 سيارة للتدخل السريع، وإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى من الشارع المصري، كما ستعمل الوزارة على ضخ 25 سيارة أخرى جديدة، من أجل الإسعاف الاجتماعي، وستكون مهمتها أن تجوب شوارع مصر وتبحث عن الأشخاص الذين يتخذوا من الشارع مأوى لهم، «بنقدم كل خدمات النظافة والعلاج والتأهيل وكل المعيشة الأساسية».

وأكدت أنه بالنسبة لحالة السيدة المشردة التي تبلغ من العمر 90 عاما في منطقة ميدان لبنان، التي رفضت مساعدة مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، فسيجري التواصل معها، وتوفير كل ما تحتاجه من غذاء وكساء وعلاج، «حرام نسيبها بهذا السن، وخطر عليها كمان، فيه أحيانا حالات بترفض المساعدات لأنهم بيكونوا اعتادوا على حياة الشارع، وأحنا هنتحقق من حالتها، ونتعاون مع كافة المشردين سواء أطفال أو كبار حتى يثقوا في خدماتنا».