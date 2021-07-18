وزيرة الثقافة: عرض أوبرا عايدة بروما أبهر الحاضرين وحقق هدفه

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن العرض التاريخي لأوبرا عايدة، الذي جرى تقديمه من الأكاديمية المصرية للعلوم والفنون بإيطاليا، أبهر جميع الحاضرين، وحقق هدفه الأسمى، من إيصال الفن المصري السامي إلى كل الدول الأوروبية.

وأضافت «عبدالدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة قررت أن يكون العرض الأوبرالي الخاص بأوبرا عايدة في دولة إيطاليا، المصنع الحقيقي لهذا الفن، «الحدث اهتمت به كل دول العالم، وفكرنا أن الاحتفال يكون في عقر دارهم في إيطاليا بالأكاديمية المصرية للفنون بروما».

وأوضحت أن فكرة العرض، كانت قائمة على تقديم مقتطفات من أوبرا عايدة على المواطنين الأجانب والجاليات العربية والمصرية الموجودة في روما، لأفته إلى أنه وبعد انتهاء العرض تلقت الوزارة ردود فعل إيجابية جراء الحفل الذي حضره عدد كبير من محبي ذلك الفن هناك.

وأكدت أنه ضمن تداعيات هذا الحدث، سيكون هناك الكثير من مجالات التعاون الثقافي بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات مستقبلا، حيث عطلت جائحة كورونا الكثير من العروض الفنية السامية على مستوى العالم كله.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصص العام الجاري ليكون «عام مصر روسيا الإنسان الثقافي»، وبدأت أولي فعاليات هذا العام في دار الأوبرا المصرية، وسيتم استكمال عددا من الفعاليات التي ستقام ما بين القاهرة وموسكو في غضون العام، «لدينا عام سيتم فيه تقديم مختلف الأنشطة الثقافية».

وتابعت: «بدأنا بالفعل مواصله تقديم العروض الثقافية والفنية في عديد من البلدان، والعام الجاري سننجح في مقاومة الجائحة وهتكون فرصة عظيمة لينا».