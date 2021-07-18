هيفاء وهبي تدعو لـ ياسمين عبد العزيز: الله يحميكي ويقومك بالسلامة

حرصت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي على الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، مطالبة الجمهور بالدعاء لها، ونشرت هيفاء صورة لياسمين، عبر خاصية ستوري على موقع «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «الله يحميكي ويقومك بالسلامة»، وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

وأجرت ياسمين عبدالعزيز، أمس، عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أن أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، واستلزمت ياسمين الحصول على أكياس من الدم والبلازما.

ونقلت ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وهو ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وكتب زوجها، الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم».

وأضاف: «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفايه إنها تهون عليها».

العوضي يدعو لـ ياسمين برسالة مؤثرة

وكان الفنان أحمد العوضي، أعلن أمس عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بأزمة صحية، عبر حسابه على فيس بوك قائلا «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا».

وتابع: «أنا ضعيف جدًا من غيرك، إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله، عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».

وأضاف: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف، ضعيف جدًا، لحد ما تقوميلي تاني، عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».