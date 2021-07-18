تفاصيل مرض ياسمين عبدالعزيز.. عملية جراحية جديدة

تفاصيل مرض ياسمين عبد العزيز ما زالت حتى الآن غير معلومة بشكل كبير، بسبب حالة التكتم الشديدة التي أجرتها أسرة الفنانة من زوجها الفنان أحمد العوضي وإدارة المستشفى التي تقيم فيها ياسمين عبدالعزيز.

تفاصيل مرض ياسمين عبد العزيز: عملية جديدة بعد ساعات

ياسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى من أجل استئصال ورم ليفي عبر الرحم ورغم أن العملية معتادة ويتم إجراؤها كثيرا، إلا أنها تعرضت لتلوث دم أثناء العملية، ما أدى إلى إصابتها ونقلها للعناية المركزة في حالة غيبوبة.

تفاصيل مرض ياسمين عبد العزيز لن تُعلن رسميا إلا بعد أن تجري عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة في مستشفى السلام الدولي بالمعادي التى ترقد بها وممنوع فيها زيارتها من أي شخص.

تفاصيل مرض ياسمين عبد العزيز: حالة تسمم في الدم

حالة الصمت انتابت كل أسرة ياسمين، ورفض الجميع الكشف رسميا عن الحالة فاكتفى شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز بالكتابة عبر «فيسبوك» قائلا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش على لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي».

أما زوجها الفنان أحمد العوضي، فكتب عبر حسابه قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم، هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية إنها تهون عليها».

طلب الفنان أحمد العوضي من جمهوره ومتابعيه ضرورة الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، بقوله: ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايمًا بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هى دلوقتي محتاجة دعواتكم.

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الأخير بمسلسل «اللي مالوش كبير» مع زوجها الفنان أحمد العوضي وحقق العمل نجاحا كبيرا.