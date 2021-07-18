اعرف ابنك وصل المدرسة ولا لأ.. ميزة جديدة للتتبع من خرائط جوجل

إذا تتبعت شخصا ما دون إذنه باستخدام خرائط Google يعتبر ذلك نوعا من انتهاك الخصوصية، ولكن إذا كنت تحاول تتبع صديق شارك موقعه في الوقت الفعلي كما تفعل على WhatsApp، فإن خرائط Google تسمح بذلك بالتأكيد.

ويرغب الكثيرون في متابعة أبنائهم أو ذويهم حين يغادرون المنزل أو أثناء الذهاب للمنزل أو العمل للتأكد من سلامة وصولهم إلى وجهاتهم بسلام وهو ما يمكن فعله من خلال خرائط جوجل.

وقال موقع the sun إنه لتتبع صديق أو قريب لك، سيحتاج ذلك إلى القيام بأحد الإجراءات التالية:

كيفية مشاركة موقع خرائط جوجل على آيفون وآيباد

1-إذا كنت ترغب في المشاركة مع شخص لديه حساب Google، فأضف عنوان Gmail الخاص به إلى جهات اتصال Google.

2-ثم افتح خرائط Google على جهازك، وانقر فوق صورة ملفك الشخصي، ثم اختر مشاركة الموقع.

3- اختر إضافة أشخاص، وحدد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها، ثم انقر فوق جهة اتصال واحدة أو أكثر.

4- قد تحتاج إلى منح إذن لمشاركة جهات الاتصال مع خرائط Google في هذه المرحلة.

5-ثم اضغط على مشاركة.

إذا لم يكن لدى الشخص حساب Google، فيمكنك مشاركة رابط الموقع من جزء إضافة أشخاص من العملية المذكورة أعلاه.

يمكنك إرسال هذا الرابط عبر iMessage أو تطبيق دردشة مختلف.

كيفية مشاركة موقع خرائط جوجل على أندرويد

1-لمشاركة موقعك مع جهة اتصال Google، انتقل إلى خرائط Google وانقر على صورة ملفك الشخصي.

2-ثم اختر مشاركة الموقع وإضافة أشخاص وضبط وقت المشاركة ثم اختر جهة اتصال.

3-إذا لم يكن لدى الشخص الآخر حساب Google، فستحتاج إلى اختيار رابط مشاركة الموقع من قسم إضافة أشخاص.

4-يمكنك النقر فوق نسخ إلى الحافظة وإرسال هذا الارتباط عبر تطبيق مراسلة أو عبر البريد الإلكتروني.

وعن مشاركة موقع خرائط جوجل على جهاز الكمبيوتر فللأسف من الممكن فقط مشاركة موقعك المباشر باستخدام جهاز محمول.

ولكن لا يزال بإمكانك عرض موقع شخص آخر على إصدار سطح المكتب من خرائط Google.

ويمكنك التوقف عن مشاركة موقعك مع شخص ما عبر سطح المكتب أيضًا.