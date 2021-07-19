عاجل.. بث مباشر لمراسم تغيير كسوة الكعبة

نقلت قناة المملكة العربية السعودية، مراسم تغيير كسوة الكعبة فجر يوم عرفة، الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، من أجل أداء شعائر الحج، الفريضة الخامسة من أركان الإسلام الخمسة.

وتقدم «الوطن»، بثا مباشرا لمراسم تغيير كسوة الكعبة وقيام الرجال المسئولين على تغيير الكسوة، على رفع الكسوة القديمة لتركيب الجديدة، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لأول حج يجرى أثناء انتشار فيروس كورونا.