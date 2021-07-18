تغيير كسوة الكعبة في أول موسم حج تزامنا مع وباء كورونا «فيديو»

عرضت القناة الأولى المصرية، مراسم تغيير كسوة الكعبة في يوم التروية بالمملكة العربية السعودية، قبل ساعات من يوم عرفة، الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، من أجل أداء شعائر الحج، الفريضة الخامسة من أركان الإسلام الخمسة.

وعمد الرجال المسئولون على تغيير الكسوة، على رفع الكسوة القديمة لتركيب الجديدة، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لأول حج يجرى أثناء انتشار فيروس كورونا.

وألغت المملكة العربية السعودية مراسم الحج العام الماضي، بسبب التخوف من نشر الفيروس بين الحجاج، لذا عمدت هذا العام على السماح بالحج للمتواجدين داخل السعودية فقط، مع اشتراط أن يكونوا حاصلين على جرعتي من اللقاحات المتعمدة ضد فيروس كورونا، وتركيب أسورة إلكترونية بكل حاج، للتعرف بالجرعات التي حصل عليها مع تطبيق التباعد الاجتماعي، ونشر الإنسان الآلي لتوزيع المياه على المصلين والحجاج.