رئيس وزراء العراق: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال.. وعلاقتنا مع الرياض ممتازة

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه تعرض لـ 3 محاولات اغتيال، موضحا في مقابلة خاصة مع قناة «العربية-الحدث»، أنه ليس قلقا أو خائفا، مشيرا إلى أن ظروف قبوله للمنصب جاءت نتيجة انهيار شامل.

وأضاف الكاظمي: «لو لم أقبل المنصب لشهدنا حربا أهلية نتيجة الانهيار آنذاك»، مضيفا «سنعمل بكل جد لإجراء الانتخابات في موعدها».

وتابع الكاظمي قائلا: «أهم من يعتقد أنني أسعى لتأجيل الانتخابات للذهاب لحكومة طوارئ»، مضيفا: «سنحمي الانتخابات وأدعو الناشطين للمشاركة بقوة وتحفيز الناس».

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أنه تحقق مطلب العراقيين بمراقبين دوليين للانتخابات، مشيرا إلى دعم مفوضية الانتخابات بموازنة خاصة، موضحا: «سندعو لاجتماع للقوى السياسية لإعلان مبادئ المنافسة الشريفة».

الكاظمي: عدم مشاركتي في الانتخابات رسالة بحيادية الحكومة

وأشار الكاظمي، إلى أن عدم مشاركته في الانتخابات رسالة بحيادية حكومته، موضحا أنه عند تسلمه الحكومة وجد الطائفية متوغلة بالجيش والقوى الأمنية، وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن المؤسسة العسكرية تحتاج لهوية وطنية عراقية بعيدا عن المذهبية.

ولفت الكاظمي، إلى أنه اختار سياسة الصمت لا الصدام، موضحا أنه «تم تضخيم التجاوزات من المؤمنين باللادولة»، مؤكدا أن علاقة بلاده مع السعودية ممتازة جدا، موضحاً أنهم بأمس الحاجة للأشقاء العرب.

وأوضح الكاظمي، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صديق شخصي ويفرح لجهوده الإصلاحية، مؤكدا أن إصلاحات بن سلمان ستنعكس إيجابا على كل المنطقة، مشيرا إلى أن المفاوضات السعودية الإيرانية ستستمر، على حد قوله.

الكاظمي: لن أسمح بأن تكون بلادنا منطلقا لتهديد الجيران

وشدد الكاظمي، على أنه لن يسمح بأن تكون بلاده منطلقا لتهديد الجيران، وقال: «حماية الحدود أولوية والثغرات قليلة جدا، ونجحنا في اعتقال عشرات الإرهابيين على الحدود مع سوريا».

وتابع الكاظمي قائلا، إنه يسعى لاستعادة الدور التاريخي في المنطقة وتقريب وجهات النظر، مضيفا: «يجب أن نؤمن بالمستقبل وتغيير الواقع بالانتخابات وأن ننسى السلاح».

منتقدا التشكيك في جدية الحكومة تجاه الملف.. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لـ #العربية: سنتابع كل قضايا اغتيال الناشطين والمتظاهرين#العربية pic.twitter.com/5nD1qrGGhP — العربية (@AlArabiya) July 18, 2021