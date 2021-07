مصرع أكثر من 180 شخصا.. التفاصيل الكاملة لفيضانات أوروبا «صور وفيديو»

مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين، ارتفع عدد قتلى الفيضانات في الجهة الغربية من القارة الأوروبية إلى أكثر من 180 شخصا حتى أمس الأحد، وقدرت الشرطة عدد القتلى في منطقة «أرفيلر» التي تضررت بشدة بولاية «راينلاند بالاتينات» الواقعة غرب ألمانيا بنحو 110 قتلى، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

كما أوضحت الشرطة الألمانية أنها تخشى استمرار ارتفاع العدد، فيما تأكد في ولاية «نوردراين فيستفال» المجاورة، الأكثر سكاناً في ألمانيا، مقتل 45 شخصاً، من بينهم أربعة من رجال الإطفاء، فيما سجلت بلجيكا سقوط 27 قتيلاً.

ومن المقرر أن تزور المستشارة أنجيلا ميركل، قرية شولد، بالقرب من أرفيلر التي دمرتها الفيضانات في وقت لاحق أمس، وتأتي زيارتها بعد أن توجه رئيس ألمانيا إلى المنطقة السبت، وأوضح أنها ستحتاج إلى دعم طويل الأمد، حيث كانت الفيضانات اجتاحت مساء السبت الماضي منطقة الحدود الألمانية التشيكية، كما ضربت خلال الأسبوع الماضي، مناطق عدة من ألمانيا ومنها الزاوية الجنوبية الشرقية للبلاد وفوق الحدود في النمسا.

