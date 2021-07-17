فيضانات ألمانيا.. ارتفاع أعداد الضحايا لـ141 شخصا

ارتفع عدد ضحايا فيضانات ألمانيا لـ141 شخصا، والتي اجتاحت أوروبا وأدت إلى انهيار المنازل وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء، وبلغ إجمالي ضحايا الفيضانات في غرب ألمانيا وبلجيكا نحو 168 قتيلًا، وزار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مدينة إرفتشتات بولاية نورد راين فستفاليا، حيث لقي 43 شخصًا على الأقل حتفهم في الكارثة التي أحلت بالبلاد.

وأسفرت فيضانات ألمانيا عن مقتل نحو 141 شخصًا في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ألمانيا منذ ما يزيد على نصف قرن.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن نحو 98 قتيلًا من إجمالي الضحايا، بسبب فيضانات ألمانيا في منطقة آرفايلر جنوبي كولونيا، منوهة إلى أنه لا يزال المئات في عداد المفقودين أو يتعذر الوصول إليهم، لأن ارتفاع منسوب المياه يمنع الوصول إلى العديد من المناطق كما لا تزال الاتصالات مقطوعة في بعض الأماكن.

وفى السياق ذاته، زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مدينة إرفتشتات بولاية نورد راين فستفاليا، حيث لقي 43 شخصا على الأقل حتفهم في الكارثة، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم» عن وكالة أنباء رويترز.

وقال الرئيس الألماني خلال الزيارة: «نشاطر من فقدوا صديقًا أو قريبًا أو شخصًا يعرفونه الحزن.. إن ما حدث لهم يمزق قلوبنا»، مشيرا إلى أن تقدير حجم الدمار بالكامل يستغرق أسابيع، ومن المتوقع أن تتكلف إعادة الإعمار عدة مليارات يورو.

وأعلنت السلطات في بلدية فاسنبرغ، أنها أجلت نحو 700 من السكان في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعد انهيار سد في المدينة قرب كولونيا.

وفي بلجيكا، أعلن مركز الأزمات الوطني الذي يُنسق جهود الإغاثة، ارتفاع عدد القتلى إلى 27 شخصًا، منوها إلى أن هناك 103 أشخاص في عداد المفقودين، أو لا يمكن الوصول إليهم، إما بسبب أنهم في المستشفيات دون أوراق هوية، أو تعذر التواصل بسبب عدم شحن الهواتف.